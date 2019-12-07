مباراتان تدشنان بطولة الإمارات الدولية للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام مباراتان اليوم، بملعب الشيخ زايد للبولو بنادي غنتوت، تدشنان افتتاح بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تستمر مبارياتها حتى 20 ديسمبر الحالي بمشاركة 5 فرق، تضم أبرز نجوم اللعبة، وتجمع المواجهة الأولى فريق غنتوت مع فريق ديزرت بالم، ويعقبها المباراة الثانية التي تجمع فريق منتخب مهرة وبنجاش مع فريق أبوظبي للبولو، وكشف زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة أن الحفل الختامي للبطولة سيكون حدثاً مميزاً، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ويحظى برعاية كبيرة من جهات عدة متعاونة مع النادي، وقد رصدت جوائز قيّمة للجمهور نقدية وتذاكر سفر وأجهزة إلكترونية، سيتم السحب عليها عقب المباراة الختامية مباشرة.