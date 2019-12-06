إسدال الستار على جائزة زايد الكبرى للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على جائزة زايد الكبرى للهجن التي تقام ضمن مهرجان الشيخ زايد لعام 2019 بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي وانطلقت منافساتها الجمعة الماضي بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة.

ويختتم المهرجان اليوم بصراع الكبار مع منافسات الحول والزمول للجماعة، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للحول والزمول المحليات والمهجنات، منها أول 6 أشواط خصصت لفئة الإنتاج ويحصل الفائز بلقب الشوط على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وتشهد الفترة المسائية أبرز أشواط جائزة زايد الكبرى والأغلى على الإطلاق، حيث تتنافس المطايا المشاركة على أغلى الرموز على مدار 10 أشواط، إذ خصص الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح وجائزته الرمز سيف و3 ملايين درهم.