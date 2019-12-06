ماراثون «أدنوك أبوظبي» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت شعار «نجري معاً»، تنطلق، اليوم، النسخة الثانية لماراثون «أدنوك أبوظبي»، بمشاركة 17 ألف متسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة العدائين العالمين وعموم فئات المجتمع، في واحدة من كبرى التظاهرات الرياضية على مستوى الدولة، الذين سيجسّدون الصورة النموذجية للتفاعل الرياضي المجتمعي على الواجهة البحرية لأبوظبي، في الحدث العالمي الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويقام الماراثون للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، ويضم سباقات متنوعة لمسافة 42.2 كم، والسباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كم، بأهداف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها، وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعماً للخطط الرامية إلى تقديم المبادرات النموذجية، والإسهام الفاعل في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية، وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية لعموم فئات المجتمع.

60 %

وبلغت نسبة الزيادة في النسخة الثانية 60 %، في ظل ارتفاع أعداد المشاركين في النسخة الثانية عن النسخة الأولى التي كانت 10 آلاف مشارك ومشاركة، ما يؤكد مكانة الحدث في مجتمع أبوظبي ورسالته العالمية.

وينطلق السباق الرئيس لماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42.2 كم، والسباق المجتمعي لمسافة 10 كم، عند الساعة 6 صباحاً، وسيتم تقديم الجوائز لنخبة العدائين والعداءات المشاركين في السباق الرئيس عند الساعة 9 صباحاً، وتنطلق عند الساعة 10 صباحاً السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافة 5 و2.5 كم، وعند الساعة 11 صباحاً سيقام حفل تقديم جوائز السباقات المجتمعية المصاحبة للماراثون بمختلف الفئات العمرية، ومن المتوقع أن تنتهي جميع سباقات الماراثون عند الساعة 12 ظهراً.

وينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، ثم إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبي منذ القرن الثامن عشر، ثم العودة باتجاه خط النهاية الجديد للسباق على كورنيش أبوظبي، وسيغطي المسار أبرز معالم نهضة أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

ويعكس مسار ماراثون أدنوك أبوظبي أبرز معالم أبوظبي، بما يعزز مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية للرياضة وملتقى مميزاً للأبطال والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي، ومدينة نابضة بالحياة الرياضية.

جوائز

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي 388 ألف دولار، ويحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيس لمسافة 42.2 كم، إلى جانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث لمسافات 10 و5 و2.5 كم.

وسيبدأ برنامج الماراثون في تمام الساعة 3 الفجر بافتتاح مواقف صف السيارات لكبار الشخصيات والمشاركين، في برج أدنوك ومواقف نيشن تاورز والمارينا مول وقصر الوطن، كما خصصت اللجنة المنظمة مواقف مدينة زايد الرياضية للمشاركين في السباقات المجتمعية 5 كم و2.5 كم، وسيتم نقلهم بواسطة حافلات النقل المخصصة لنقل وعودة المتسابقين خلال الفترة 4 فجراً حتى الساعة 2 ظهراً، فيما يغلق طريق كورنيش أبوظبي بتمام الساعة 4 الفجر، وتفتح القرية الرياضية في الساحة الجنوبية لمقر أدنوك أبوابها من الساعة 4 فجراً حتى الساعة 1 ظهراً، وتتضمن أجنحة لكل الرعاة والداعمين للحدث العالمي، كما ستقام خلال فعاليات القرية حصص اللياقة البدنية والعديد من التمرينات الرياضية، إلى جانب المناطق والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الفرق الموسيقية والعروض الفنية، إلى جانب الأجنحة الخاصة بتقديم التوعية والنصائح لكل فئات المجتمع عن أهمية الرياضة ودورها في مواجهة التحديات الصحية، إلى جانب أماكن تسليم المشاركين في سباقات الماراثون الحقائب الخاصة بتجهيزات السباق التي تشمل رقم المشارك مع اسمه وكتيب الإرشادات وقمصان السباق الرسمية ومواقف السيارات، كما يتضمن برنامج القرية أنشطة احتفالية باليوم الوطني.

ويحصل جميع العدّائين الذين يكملون أحد السباقات الأربعة في الماراثون على ميدالية متميّزة تناسب مكانة الحدث العالمي المرموق، بتصميمين جديدين مختلفين، وسيتم تقديمهما للعدائين الذين يكملون السباق الرئيس للماراثون لمسافة 42.2 كم، والثاني للمشاركين الذين ينهون سباقات 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات.

ويتضمن تصميم كلتا الميداليتين شعار الماراثون، فيما يتضمن تصميم ميدالية سباقات 10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر عبارة (I did it)، تقديراً لإنجازات العدائين.

إشادة

أشاد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة التنموية التي تجمعهم مع أدنوك، والتي أثمرت عن ولادة ماراثون أدنوك أبوظبي العام الماضي، ومواصلة تنظيمه للعام الثاني بعد النجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث في نسخته الأولى، مؤكداً أن زيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية والوصول إلى 17 ألف مشارك، يمثل نجاحاً كبيراً لخططنا الطموحة ومستوى الوعي الكبير الذي يتحلى به مجتمع أبوظبي.