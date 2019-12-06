«دولي السيارات» يدشن بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بصفته نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظيم بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينغ لأول مرة في سلطنة عمان في الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل.

تستهدف البطولة إتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة في مجال المحركات وتوسيع قاعدة متسابقي الكارتينغ وإيجاد بيئة مثالية للمتنافسين في جميع الدول واكتسابهم الخبرة المطلوبة والارتقاء بالمستويات الفنية للمتسابقين.

بداية الطريق

واعتبر محمد بن سليم سباقات الكارتينغ هي بداية الطريق لعشاق سباقات السيارات حيث يتعلم المتسابق من ممارستها في مستهل مشواره في قيادة السيارات جميع المهارات الأساسية للرياضة وكذلك الإرشادات والقوانين المتبعة في مثل هذه السباقات، وقال: من المؤكد بأن تطوير المتسابق في هذه الرياضة سيؤهله للمشاركة في السباقات الأخرى والمخصصة للفئات الأعلى.