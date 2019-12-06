ذهبيتان وفضية للإمارات في «عربية الدراجات»

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

ابتسم اليوم قبل الأخير للبطولة العربية للطريق المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية المصرية لنجوم دراجات الإمارات الذين تألقوا وحققوا نتائج رائعة، ورفعوا راية الإمارات خفاقة على منصة التتويج، إذ حققت لاعبة منتخب الإناث صفية مختار الصايغ الميدالية الذهبية لفئة 19 سنة في سباق الفردي العام للإناث، محرزةً بذلك أول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة، وفي الترتيب العام للسباق أكدت اللاعبة نفسها جدارتها بتحقيق الميدالية الفضية، فيما فازت بالميدالية الذهبية اللاعبة المصرية ابتسام زايد، ونالت اللاعبة الجزائرية نسرين حويلي الميدالية البرونزية، وجاءت رابعة لاعبة الإمارات شيخة عيسى.

وفي سباق الناشئين لمسافة 44 كم، حصد نجم منتخب الإمارات للناشئين محمد المطيوعي الميدالية الذهبية الثانية.