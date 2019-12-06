مضمار العين ينظم سباقه الأخير للعام الحالي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ينطلق في الخامسة من مساء اليوم السباق الأخير في العام الجاري والثالث بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف بهذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، فيما تشارك الخيول المبتدئة في 5 أشواط منها بمشاركة نحو 100 خيل تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم.

ويبدأ برنامج اليوم بسباق 2000 متر (تكافؤ) بمشاركة 15 خيلاً، بينما الشوط السابع والأخير، تعود الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق لتتسابق لمسافة 1000 متر في سباق السرعة.