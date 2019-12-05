ذهبيتان لسنوكر الإمارات في البطولة الخليجية

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

حقق منتخب الامارات للسنوكر ميداليتين ذهبيتين مساء الخميس في البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام في العاصمة العمانية مسقط، بحصول كل من محمد شهاب على المركز الأول في فردي الرجال للسنوكر بعد تغلبه على منافسه البحريني حبيب صباح بنتيجة 5-3 لينال شهاب الميدالية الذهبية.

كما حصل زميله عيسى السيد على ذهبية مماثلة بحصوله على المركز الأول في فردي الماسترز بعد تغلبه على منافسه السعودي نزار عسيري بنتيجة 5-2، وحصل المنتخب أيضاً على ميداليات برونزية وفضية منها برونزية 6 كرات وبرونزية فردي الماسترز وبرونزية فردي الرجال و3 ميداليات برونزية في البلياردو.