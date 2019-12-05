قمة "آي سبورت كونيكت" توطد العلاقة بين منظمي الفعاليات الرياضية

المصدر: وام

ناقشت "قمة أي سبورت كونيكت دبي" التي استضافها مجلس دبي الرياضي اليوم في قاعة أتريوم بحي دبي للتصميم، عدداً من القضايا والموضوعات الرياضية المهمة التي تتناول العلاقة بين منظمي الفعاليات الرياضية فيما بينهم والعلاقة بين المنظمين وشركات الأعمال والجمهور والإعلام بمشاركة نخبة من المتحدثين من صناع القرار في المؤسسات الرياضية والمالية والإعلامية والشركات ذات الصلة في تنظيم الفعاليات الرياضية.

حضر جلسات القمة ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وسي فارما المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة "أي سبورت كونيكت"، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بالمجلس.

وتضمنت القمة أربع جلسات وثلاثة عروض تقديمية استعرض خلالها نخبة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم من بينهم بريت جوسبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي وكريستيان فولك مدير كرة القدم الالكترونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، العديد من الفرص المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الرياضي كما تم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على صناعة الرياضة في المنطقة.

وتحدث كل من ماتي فيتورا المدير التنفيذي لمكتب لاليغا في الشرق الأوسط، وكيندا إبراهيم مدير التسويق في تويتر الشرق الأوسط، وعلي روسل مدير التسويق في إكستريم الالكترونية، في الجلسة الأولى التي حملت عنوان "التفاعل الجماهيري في قطاع الرياضة العالمي"، حيث ناقشوا أساليب وأدوات التسويق الصحيحة لأصحاب حقوق البث العالمية وشركائهم لجذب الجماهير، وتأثير ذلك على التوجه الجماهيري، وطرق قياس درجة تفاعل الجمهور حول العالم.

وتحدث في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الفرص الحديثة في الرياضة الالكترونية" كل من كريستيان فولك مدير كرة القدم والألعاب الإلكترونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وديفيد جينز عضو المجلس التنفيذي للرياضة الالكترونية الإماراتية، و روبرت سفيندسين كوك الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فيلوس للرياضة الالكترونية.

وفي الجلسة الثالثة تحدث كل من بيتر توماس مدير التسويق في القسم الأوروبي لشركة أكسنتشر المتخصصة في الأمور اللوجستية، وجولي فيري مسؤول التسويق والتجارة في نادي موناكو الأوروبي، وأرجون بوز رئيس العلامات التجارية والإبداع في شركة جينيرال ميلز الأسترالية، وحملت الجلسة عنوان "الرعايات وثورة الشراكات".

وحملت الجلسة الرابعة والأخيرة عنوان "2019 ثلاثة كؤوس عالم" وتحدث خلالها كل من بريت غوسبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، وفرانك ليندرز المدير العام للاتحاد الدولي لكرة السلة، وكريس تيتلي رئيس الفعاليات العالمية للمجلس الدولي للكريكيت.

كما حضر القمة أعضاء "أي سبورت كونيكت" الذين ينتمون إلى الهيئات الإدارية والفرق الرياضية والعلامات التجارية والمذيعين بالمجان، وحضر فعالياتها 150 شخصية رياضية حيث تعتبر هذه القمة فرصة للتواصل مع المديرين التنفيذيين ذوي النفوذ في مجال الأعمال الرياضية، وتشجع على تبادل الأفكار وتساعد في بناء علاقات جديدة في الوسط الرياضي.

وتنظم هذه القمة سنوياً في كبرى المدن العالمية مثل لوزان، وبكين، وسنغافورة، ومدريد، ونيويورك، وباريس، ولندن، واستضافتها إمارة دبي لأول مرة في عام 2017.