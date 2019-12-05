«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في نسختها الـ 50، وذلك بمشاركة أقوى فرق سباعيات الرجبي في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي ساهم على نحو كبير في تعزيز رياضة الرجبي في المنطقة، ما يزيد على مئة ألف متفرج من جميع أنحاء العالم على مدى أيامه الثلاثة.

وسيتيح الدخول المجاني في أول يوم للبطولة الفرصة أمام جمهور الحدث وزواره متابعة منافسات بطولتي الرجال والسيدات المقرر أن تنطلق الخميس 5 ديسمبر، كما تنطلق في ذات اليوم دورة الفرق التي توجه إليها الدعوة بمشاركة 230 فريقاً من جميع أنحاء العالم، ستتنافس في 15 فئة، وستسنح الفرصة أمام الكثيرين لرؤية عمالقة سباعيات الرجبي في العالم على أرض ملعب ذا سيفنز.

كذلك سيتنافس في النسخة السنوية الخامسة لكرة الشبكة التي تقام ضمن فعاليات البطولة عدد كبير من الفرق المدعوة يتجاوز الـ 60.

فعاليات

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات الدعم في مجموعة طيران الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة الذي عقد أمس: «تعتز طيران الإمارات، بصفتها الراعي الرئيسي والداعم القوي للبطولة، بالتطور والنجاح الكبيرين اللذين حققهما الحدث عاماً بعد عام، حتى أصبحت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي جزءاً من تاريخ دبي والحدث الرياضي الذي يقام فيها منذ زمن طويل، وجميل أن نرى الحدث بعد 50 عاماً على انطلاقته الأولى ما زال يستقطب جمهوراً كبيراً، وأصبح موعداً ممتعاً للكثيرين لا يمكن تفويته.

وحدث العام غني بمنافساته وفعالياته الترفيهية المتنوعة طوال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يشارك فيه أكثر من 300 فريق للرجبي، وما يزيد على 60 فريقاً في منافسة كرة الشبكة.

كما تقدم قرية الرجبي لروادها خيارات واسعة من التسلية والترفيه مثل متنزه الألعاب المائية، والمطاعم المتنوعة، وأماكن الضيافة لكبار الشخصيات، وبالطبع حفلة مغنية البوب العالمية كايلي مينوغ، التي ستجعل من البطولة عطلة نهاية أسبوع لا تنسى».