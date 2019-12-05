146 شوطاً في «موسم الصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن جدول بطولات الصيد بالصقور للموسم 2019-2020، وجاء الإعلان بعد اكتمال الترتيبات اللازمة في إطار حرص إدارة البطولات في المركز على منح الوقت الكافي ليستعد المشاركون في عملية تجهيز الطيور واختيار الأشواط الأنسب وفقاً لقدرة كل صقر وسرعته.

وكان المركز قد أعلن عن فتح باب التسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي في البطولتين الرئيسيتين للصيد بالصقور منذ تاريخ 20 نوفمبر الماضي، على أن تقام منافسات البطولتين الرئيسيتين بواقع 15 يوماً في شهر يناير المقبل، و14 يوماً في شهر فبراير المقبل، وتشمل البطولتان 146 شوطاً في مختلف الفئات الرئيسية للشيوخ والعامة والناشئين والطيارة اللاسلكية.

توجيهات

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى ضرورة الاستعداد المسبق لجميع بطولات فزاع، خصوصاً بطولات الصيد بالصقور، وذلك نظراً لحرفية المتسابقين فيها وحرصهم الدائم على التطوير وانتقاء أجود أنواع الصقور لخوض المنافسات.

وأضافت: «نشهد هذا الموسم أشواطاً جديدة، في فئات عدة، خصوصاً مسابقات الناشئين والخليجيين. وعلى غرار المواسم الماضية نستمر في التركيز على الناشئة وفقاً لرؤى المركز الرامية إلى نقل هذا الموروث المحلي إلى أبناء الغد وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تناقل تراث دولة الإمارات عبر الأجيال».

بطولة

ستقام بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح في موعدها ابتداءً من الخميس الموافق 2 يناير المقبل، بالمنطقة المخصصة للسباقات في الروية، ويتكون نظام المسابقات من أشواط مقطوعة، وستقام أشواط البطولة يومياً لفترة 15 يوماً حتى مسك الختام في المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية التي ستقام في الـ 16 منه، فيما ستبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور «فخر الأجيال» في الأول من فبراير المقبل، وتستمر حتى 14 منه، وتشهد بطولة هذا العام حدثاً جديداً، حيث قررت إدارة البطولات في المركز إضافة شوطين جديدين بتخصيص الشوط النقدي الإضافي للصقور المستبعدة من فئة «الحرار والشواهين» للمحليين والخليجيين والمجازة من عضوين على الأقل من لجنة الفرز ويشارك فيها الفرخ والجرناس معاً.

يذكر أنه أضيف الشوط السادس لمسابقات العامة وهو شوط الجرناس - نقدي «للعامة» في الموسم الماضي.