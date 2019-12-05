22 فعالية رياضية في دبي خلال يومين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد إمارة دبي تنظيم 22 فعالية رياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي غداً وبعد غد، والتي تقام في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تبلغ أكثر من 400 فعالية، ومن أبرزها قمة آي سبورت كونيكت، ومعرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي، ونصف ماراثون خور دبي سترايدرز.

واكتمل عدد المسجلين في النسخة الثامنة عشرة من سباق نصف ماراثون خور دبي، الذي ينطلق في الساعة السادسة صباح غد، ويتسابق أكثر من 2000 عدّاء من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.

ويستضيف مجلس دبي الرياضي اليوم في قاعة أتريوم بالمبنى رقم 6 بحي دبي للتصميم، قمة «أي سبورت كونيكت دبي»، التي يجتمع فيها أكثر من 150 شخصية رياضية من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم.

ويستعرض المتحدثون خلال القمة العديد من الفرص المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الرياضي، كما سيتم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على صناعة الرياضة في المنطقة، وتنحصر المشاركة في القمة على المديرين التنفيذيين وأصحاب العلامات التجارية الرياضية.

وتعرض أكثر من 300 شركة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة أحدث منتجاتها المتعلقة باللياقة البدنية وبناء الأجسام، كما يشارك أكثر من 600 رياضي في فعاليات النسخة الرابعة من معرض «دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية». وتشارك 5 بطلات أولمبياد في النسخة الرابعة من «بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي» الأكبر من نوعها في المنطقة التي ينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي.