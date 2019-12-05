سلطان بن خليفة يرحب بضيوف الإمارات في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد في آخر جولة للموسم الحالي، وأكد سموه أن البطولة والتي تقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، وللمرة الأولى منذ 2009 في الإمارات، ستشهد تطورا كبيرا من مختلف النواحي، لا سيما وأنها تأتي لتتوج جهود سنوات من الخبرة التنظيمية للنادي.

وقال سموه: وصلنا إلى مرحلة متطورة وعلى مختلف مستويات البطولات المتنوعة، ويجعلنا ذلك نبحث عن الأفضل دائما وعن التجديد، والجديد هو في استضافة الفورمولا2 هذا الموسم.

وقال سموه: الأهمية الكبرى للبطولة هي المكانة الكبيرة التي تحتلها على المستوى العالمي، وهو ما يجعل منها أيضا مصدرا ثريا لجذب السياح والأنظار خلال الفترة التي تقام من خلالها، وفي هذا الصدد فإننا ننعش الجانب الترويجي للإمارة، ونساهم بشكل فعال في أن نكون مروجا للعاصمة، خاصة مع وجود العديد من الدول المشاركة، والتي يرافقها في المعتاد الأجهزة الإعلامية المختلفة.

وأكد سموه على أهمية التمثيل الرياضي لإمارة أبوظبي من خلال هذه البطولة بمشاركة «فريق أبوظبي» الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة، وقد حسم اللقب مسبقا قبل جولة الختام، وقال: «فريق أبوظبي» رقم صعب في المنافسة وقد حسم اللقب قبل جولة كاملة من البطولة، ونفخر بأنه قد وصل إلى آفاق بعيدة من التطور وتجاوز حاجز المشاركة الاعتيادية في أي بطولة ليصبح بطلاً وحاملاً للقب، وأضاف سموه: بكل تأكيد سنكون على موعد مع جولة استثنائية وقوية وستكون المنافسة بين المشاركين جديرة بالمتابعة في نهاية هذا الأسبوع.

ويتصدر الترتيب العام قبل بدء هذه الجولة زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي ورصيده 75 نقطة، في حين يحل ثانيا زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 38 نقطة وثالثا زورق السويدي أولاً بيترسون ورصيده 34 نقطة ورابعا زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن برصيد 34 نقطة.