12 زورقاً ترسم ملحمة ختام «مونديال إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالفرق المشاركة في جائزة دبي للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم 2019 والتي تنطلق في شواطئ جميرا يوم الخميس المقبل.

وأشاد المدير التنفيذي بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي يجدها الحدث الكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي وجه بإنجاح الحدث وإخراجه بأفضل صورة ليكون كالمعتاد مسك الختام للعرس العالمي الكبير، وقال حارب إن الجمهور وكالمعتاد سيكون على موعد مع الإثارة والتشويق مع ختام البطولة العالمية .

ومن المنتظر أن يشارك في الحدث 12 زورقا عالميا من بينها سفراء رياضة الإمارات في الزوارق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي وزورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي فالح المنصوري والأمريكي شون تورنتي وزورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري وزورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.