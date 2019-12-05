بـدور .. عداءة بعد الـ30

بدور الربيعان عـداءة كويتية بدأت مسيرتها الرياضية فوق الـ30 عاماً بنادي الفتاة الرياضي، وقالت إنها تتمنى أن يعود بها الزمن إلى الوراء لإعادة ترتيب مسيرتها الرياضية بالشكل الذي تتطلع إليه وتحقيق الحلم الذي راودها كثيراً وهو أن تصبح بطلة في ألعاب القوى.

اعترفت الربيعان أن العادات والتقاليد من الأسباب الرئيسة التي أخّرت دخولها إلى عالم الرياضة في عمر متقدم، وأضافت: مازالت رياضة المرأة تعاني من غياب الحوافز في وطننا العربي وخاصة في الخليج، أعتقد أنه لو يتم التركيز على بناء قاعدة واسعة للرياضة النسائية وخصوصاً في الألعاب الفردية ستنجح المرأة الخليجية في مقارعة بطلات العالم، لدينا لاعبات مؤهلات للوصول إلى مستويات عالية لماذا لا ندعمهنّ؟ ونوفر لهنّ الإمكانات المناسبة لتمهيد الطريق أمامهنّ لتشريف الرياضة الكويتية والعربية بشكل عامّ.

وأكدت الربيعان أن سبب تأخر الفتاة في ممارسة الرياضة لغياب الدعم والإحاطة ونقص الثقافة الرياضية في المجتمع الخليجي بشكل عامّ.