شمسة بنت حشر: الأندية ترفض إطلاق فرق نسائيـة

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن حال الرياضة النسائية يصيب بالإحباط بسبب العديد من الصعوبات، وفي مقدمتها قلة الدعم، متسائلةً عن كيفية تطوير هذه الرياضة في غياب البرامج والميزانيات المحدودة التي لا تظهر إلا في كرة القـدم، وقالت: «الأندية ترفض إطلاق فرق نسائية، لأنها تفضّل كرة القدم في المقام الأول، ثم تأتي الألعاب الجماعية للرجال في المقام الثاني، المشكلة عندما يكون المسؤول غير رياضي أو رياضي وفي غير تخصصه لا يمكن أن يشعر بهذه المأساة التي نعانيها».

وخصّت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بالذكر الكرة الطائرة النسائية في الإمارات، وقالت إن المنتخب لا يتطور بسبب قلة الأندية ورفض إدارتها إنشاء فرق نسائية لشحّ الميزانيات، إضافة إلى إلغاء رياضة الكرة الطائرة من البرامج الرياضية في المدارس، وتركيزها على الألعاب الفردية والرجبي، وقالت: «وزارة التربية لا تساعدنا على نشر اللعبة، والمؤسسات الحكومية لا تفرّغ اللاعبات، وإحدى المؤسسات الخاصة خصمت راتب شهر كامل من إحدى اللاعبات لمشاركتها مع المنتخب في دورة رياضية، ومع الأسف بعض المسؤولين ممن رفضوا تفرغ اللاعبات هم من المنسوبين إلى القطاع الرياضي».

صرحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بأنها لم تلاحظ أي تطور في الرياضة النسائية، محملةً المسؤولية لمختلف الأطراف المتداخلة في القطاع الرياضي، ومنها وزارة التربية، لأن الفتاة تبدأ نشاطها الرياضي من المدرسة، وقالت: «منتخب الكرة الطائرة للسيدات بطل الخليج 3 مرات، ومع ذلك يواجه تراجعاً كبيراً، والأمر ذاته ينطبق على بقية الرياضات».

وأوضحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، يولون اهتماماً كبيراً لرياضة المرأة، متسائلةً عن دور المسؤولين على القطاع الرياضي والهيئة العامة للرياضة بخصوص تطوير الرياضة النسائية.

وتابعت: «الكرة الطائرة من الألعاب النسائية تواجه صعوبات كثيرة، وعلى سبيل المثال عندما يتم تشكيل منتخبات للناشئين ونبحث عن لاعبات في الأندية، تأتي لنا لاعبات ليس لديهنّ مهارات وأساسيات اللعبة، وكأنهنّ لم يدخلن أي نادٍ من قبل، والاتحاد غير مسؤول عن ذلك، لأنه من المفترض أن تأتي اللاعبة جاهزة من ناديها».