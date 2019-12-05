«أبوظبي للشطرنج» يحتفل باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على بطولة اليوم الوطني الدولية للشطرنج الخاطف، والتي أقيمت في مقر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة من 15 جنسية مختلفة بحصول اللاعب الفلبيني الدولي نيلمان لاغوتين على المركز الأول تلاه الأستاذ الدولي الفلبيني جوليوس دي راموس فيما حل في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الهولندي ايفان سوكولوف، والمركز الرابع كان من نصيب اللاعب الفلبيني جون فينست، ونالت اللاعبة الروسية كاربوفا ليدميلا المركز الخامس، ونال الأستاذ الدولي عمران الحوسني جائزة أفضل نتيجة لاعب مشارك من دولة الإمارات ولطيفة الدرمكي على جائزة أفضل نتيجة لاعبة مشاركة من دولة الإمارات.

وحصل اللاعب الهندي الفريد جوكلين على جائزة أفضل لاعب فئة 16 سنة.