مدرّبـــة ناشئات: المهارة تحتاج تكويناً مبكراً

كشفت رجاء بن دويسة مدربة ناشئات منتخب الكويت لكرة اليد أن قلة اللاعبات في هذه الرياضة بدول الخليج سببها الانطلاقة المتأخرة في ممارسة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن معدل أعمار اللاعبات في بداية نشاطهن الرياضي لا يقل عن 14 عاماً، وهو أمر مقلق لمدربي المراحل السنية نظراً لافتقاد اللاعبة المهارة الأساسية في هذا العمر، وقالت: بقدر ما تكون انطلاقة الفتاة في ممارسة النشاط الرياضي الفعلي في عمر متقدم بقدر ما يسهل صقل موهبتها، وتحسين مهارتها ومع اقترابها من سنّ 15 أو 16 عاماً تكون أكثر نضجاً ومؤهلة للارتقاء في مسيرتها الرياضية بشكل أفضل وأن أداءها يتطور باستمرار.

وأضافت: الانطلاقة المتأخرة في ممارسة النشاط الرياضي يحدّ من قاعدة الاختيار ومن النادر إيجاد لاعبة جاهزة في عمر 15 عاما باعتبار أنها لم تمارس اللعبة في سنّ متقدم وتفتقد المهارة الأساسية.