فرق بلدية دبي جاهزة لـ «ترايثلون السيدات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت بلدية دبي عن جاهزية فرقها النسوية للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة «ترايثلون دبي للسيدات» والمقررة إقامته 13 المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث مسابقات رياضية، هي «السباحة والجري والدراجات الهوائية».

القيادة ودعم المرأة

ووجّهت عائشة الحمادي مديرة إدارة الموارد البشرية ببلدية دبي، جزيل الشكر والتقدير إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، لحرص سموها على تعزيز الحضور الرياضي للمرأة، لأهمية الرياضة لصحة ولياقة الإنسان بصفة عامة، وخاصة بعد أن أصبحت الرياضة أسلوب حياة، كما وجّهت الحمادي الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لرعايته هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يعد الأصعب من بين الرياضات، وواصلت شكرها لإدارة نادي دبي للسيدات لاستضافته هذا الحدث بنسخته الثالثة، مثمّنة التعاون والجهود الكبيرة الذي تبذلها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي.

اهتمام

وعن الاستعدادات لفرق بلدية دبي قالت الحمادي: بالتأكيد نضع هذه البطولة ضمن أولوياتنا في بلدية دبي، والتي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وتنفذه على أرض الواقع اللجنة الرياضية بنادي بلدية دبي، حيث وفرت جميع متطلبات النجاح لهذا الحدث من حيث الأجهزة الفنية والإدارية والصحية ضمن أروقة هذا الصرح الرياضي متكامل المواصفات، وبتدريبات يومية تستهدف الوصول بفرق البلدية النسوية لأعلى درجات الجهوزية من جميع النواحي البدنية والفنية والنفسية.

إنجازات

وأوضحت الحمادي أن فريق بلدية دبي للسيدات ليس بجديد عليه المشاركة بمثل هذه البطولة، وقد كان له السبق في تحقيق العديد من البطولات في النسختين الماضيتين، والتي لا تغيب عن الذاكرة بما حصدت المنتسبات لبلدية دبي من المواطنات والمقيمات من إنجازات تثلج صدورنا، وخاصة في النسخة الثانية بحصول فرق بلدية دبي على جائزة أفضل مؤسسة مشاركة من حيث عدد اللاعبات، والمركز الأول في فئة سوبر سبرنت للمقيمات، والمركز الثاني في فئة سبرنت للمواطنات، والمركزين الثاني والثالث في فئة سوبر سبرنت، كما حصل فريق البلدية على المركز الثاني في فئة المسابقة الأولمبية، هذا إلى جانب العديد من الألقاب على المستوى الفردي في جميع فئات المسابقات المختلفة على مستوى المواطنات والمقيمات وبجميع الأعمار المشاركة في البطولة.