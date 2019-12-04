العرياني يعانق كأس اليوم الوطني للرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

احتفالاً باليوم الوطني الـ 48 للدولة وتحت شعار «عيشي بلادي.. عاش اتحاد إماراتنا»، ووسط مشاركة قوية وحضور جماهيري مميز، توج الرامي ظاهر العرياني نجم فريق فزاع للرماية بالميدالية الذهبية وكأس بطولة اليوم الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» برصيد 42 طبقاً، والتي اختتمت أول من أمس، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد منافسة ساخنة، وكانت أشبه بنهائيات كأس عالم وشارك في عزف سيمفونية نهائي اليوم الوطني، كل من الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 38 طبقاً وفاز يحيى المهيري بالميدالية البرونزية برصيد 27 طبقاً، وجاء عبد الله مجرن الكندي رابعاً، ومشعل البناي خامساً وحمد بن مجرن سادساً.

عرس وطني

وعقب ختام المنافسات قام سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، بتتويج الأبطال وتم منح الرماة الستة الذين شاركوا في النهائيات جوائز مالية قيمة، وجاءت البطولة أشبه بالعرس الوطني، فقد نظمها فريق فزاع للرماية وعلى ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف وبمشاركة رماة الدولة ورصدت لها جوائز مالية قيمة تتناسب والمناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وحصد رماة فريق فزاع للرماية جوائز البطولة الرئيسية.

روح الانتماء

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية: حريصون على الاحتفال السنوي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، في بطولة تجسد روح الانتماء لنغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والانتماء إليه والذود عنه كما تعلمنا من قادتنا، ونتقدم بالتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة وإلى رياضيينا وشبابنا بهذه المناسبة الغالية التي تعد مصدراً للفخر والاعتزاز ويعتبرها كل إماراتي وعربي عيداً وطنياً وقومياً.

تجمع ناجح

وبدوره، أعرب سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية عن سعادته البالغة بنجاح هذا التجمع الشبابي الرياضي في هذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الإمارات والوطن العربي والعالم، والتي شهدت سطوع شمس اتحاد الدولة، لتبدأ مسيرة البناء والتنمية بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضتنا الحديثة، وقال القاسمي: ما يثلج الصدور هو المستوى الذي قدمه رماتنا خلال المنافسات التمهيدية والنهائي والذي يعكس اهتمام قادتنا بهذه الرياضة التي تمثل جزءاً من موروثنا الثقافي بكل أبعاده كما أنها تمثل مشاركة أبناء اللعبة صاحبة الانجازات العريضة في مجال رياضة الإمارات في الاحتفال اليوم الوطني مع أقرانهم باقي رياضيي الإمارات، ووجه القاسمي الشكر إلى أسرة فريق فزاع للرماية وخص بالشكر الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس الفريق الذي دأب على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية إيماناً منه بأن نجاح مسيرتنا تكمن في تكاتف الجميع والعمل معاً بروح الأسرة والإيثار.

19

شهدت البطولة مشاركة 19 رامياً بينهم رماة منتخبنا الوطني لرماية التراب وقد تأهل إلى النهائيات كل من عبد الله الكندي برصيد 117 طبقاً والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم برصيد 115 ثم يحيى المهيري برصيد 115 طبقاً ثم مشعل البناي برصيد 115 طبقاً ثم حمد الكندي 113 طبقاً ثم ظاهر العرياني 111 طبقاً.