الوصل بطل كأس سباحة المياه المفتوحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج فريق الوصل بكأس رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة الذي أقيم في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الذي يستضيف البطولة كل عام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني لدولة الإمارات، وحضر المنافسات جمعة البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة الكعبي المدير المالي، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 75 سباحاً وسباحة في البطولة، وتوج الوصل بالترتيب العام للبطولة بعدد 251 نقطة، وحل ثانياً نادي الجزيرة برصيد 128 نقطة، ثم نادي النصر برصيد 95 نقطة، وتوجه جمعة البلوشي، بالشكر إلى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على استضافة النادي للبطولة سنوياً وحرصه على مشاركة الاتحاد احتفالات الدولة باليوم الوطني، مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركة كبيرة ورائعة من الأندية تؤكد حرصها على التواجد في البطولات والاستعداد لها بالشكل الجيد.

وأسفرت النتائج عن فوز سالم غالب من فريق الوصل بمرحلة 13-14 عاماً لمسافة 3 كم، وفاز بمرحلة 15-16 عاماً، يوسف الحمادي من نادي الوصل أيضاً، وتصدر مرحلة 16 عاماً وأكبر سباحي الوصل فاروق محمد.

وشهدت البطولة لأول مرة مشاركة فتيات منتخب الإمارات وجاءت في المركز الأول مهره عبدالله الشحي وقطعت مسافة 3 كم في زمن 44:31:19، ثم شقيقتها مها عبدالله الشحي، بزمن 44:31:29، وكلاهما من نادي النصر وتأتي مشاركتهما استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.