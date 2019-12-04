سباق زايد للدراجات الهوائية ينطلق 13 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي إطلاق النسخة الثانية من سباق زايد للدراجات الهوائية، بهدف تشجيع المشاركين على إكمال 101 كم أو أية مسافة يختارونها، وسيقام السباق في جزيرة الحديريات بأبوظبي 13 الجاري.

وأشارت الجامعة إلى أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع. كما يتوفر عدد محدود من الدراجات الهوائية المجانية التي يمكن الحصول عليها بحسب أسبقية الوصول وكانت النسخة الأولى من «سباق زايد» انطلقت عام 2018، وقطع فيها الدرّاجون مسافة 100 كم احتفاءً بإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وفي أعقاب النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي، قررت جامعة نيويورك أبوظبي تنظيم الفعالية بشكل سنوي، بهدف تخليد إرث الشيخ زايد.