«مسرعات مستقبل الكرة» شعار مؤتمر دبي الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير، شعار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد العالمية» الذي ينظمه المجلس سنويا منذ 2006، وتنطلق نسخة العام الحالي 28 الجاري، ويقام المؤتمر تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم»، كما تقام النسخة 11 من حفل جوائز دبي غلوب سوكر في اليوم التالي لاختيار الأفضل في كرة القدم لعام 2019 من اللاعبين والمدربين والإداريين والأندية في المنطقة العربية والعالم.

واعتمد مجلس دبي الرياضي موعد المؤتمر وحفل توزيع الجوائز بدقة استناداً إلى الأجندة الدولية وارتباطات النجوم من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، كما اعتمد المجلس محور جلسات المؤتمر، وقائمة المتحدثين والضيوف ووجه بتنظيمه على النحو الذي يساهم في تطوير كرة القدم في الدولة والوطن العربي والعالم من خلال استعراض أهم التجارب والمبادرات والتحاور بين أطراف اللعبة من صنّاع قرار وقيادات ولاعبين ومدربين، وتم تشكيل اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتضم موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، خالد العور مدير المؤتمر، والأعضاء علي عمر، سارة الصايغ، شيماء علي مالك، وراشد محمد مقرر المؤتمر، وتوماسو بيندوني المسؤول عن حفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، وكذلك فريق الدعم الفني الذي يضم: سامي عبد الإمام، د.ناجي إسماعيل، وتوفيق الزهروني.

وتم توجيه الدعوات للعاملين في الأندية وشركات كرة القدم والمجالس والاتحادات الرياضية لحضور جلسات المؤتمر والاستفادة، مما سيطرح في جلساته وورش العمل الخاص به.

اعتماد الهوية

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات خلال الفترة الماضية تضمنت اعتماد الهوية الخاصة بالدورة الرابعة عشرة للمؤتمر واختيار محاور الجلسات التي تترجم شعار المؤتمر ، والذي ينسجم مع حركة التطور التي تشهدها الدولة والعالم في تسريع حركة التطور وصناعة المستقبل ورغبة مجلس دبي الرياضي في أن تشهد كرة القدم تطوراً من خلال المسرعات بما يساهم في اختصار الزمن المطلوب للتطور.

استعدادات

وأكملت اللجنة المنظمة للمؤتمر الاستعدادات لتنظيم النسخة المقبلة في قاعة الجوهرة بمنتجع مدينة جميرا، وتعزيز المكتسبات التي حققها المؤتمر للقطاع الرياضي عموماً وقطاع كرة القدم في الدولة والمنطقة العربية والعالم خصوصاً، حيث يكون شعار المؤتمر ومحور النقاش في الجلسات في كل عام مكملاً لما يتم في الدورات السابقة منه.