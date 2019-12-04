سنية بن الشيـخ: الرياضة النسائية تحتاج إلى دعم أكبر

صرّحت سنية بن الشيخ وزيرة الرياضة في تونس، أن الرياضة النسائية في الوطن العربي تحتاج إلى دعم أكبر، معربة عن تفاؤلها بقدرة المرأة العربية على تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية المقبلة، لأنها لاعبة مثابرة ومجتهدة، وأنه بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها فإنها نجحت في تشريف الرياضة العربية في العديد من المناسبات، وقالت: مقارنة بما قدمناه في السابق نشعر أن هناك تقصيراً في دعم رياضة المرأة، ونحن في تونس قمنا برفع ميزانية 2020 من أجل توفير كل الظروف الملائمة للاعباتنا لمواصلة تشريف الرياضة التونسية في المحافل الدولية، خاصّة أننا مقبلون على أولمبياد طوكيو 2020.

وأضافت: نحاول تسخير إمكانات أكبر للرياضة النسائية، ووجود امرأة على رأس وزارة الرياضة في تونس منذ 6 سنوات يؤكد أن هناك إرادة سياسية لمنح المرأة مكانة أكبر في كل المجالات، ومن بينها الرياضة، وهو عامل مهمّ لتطوير هذه الرياضة، ونحن فخورون بما حققته المرأة التونسية على الصعيدين الدولي والعربي، ونعترف أيضاً أن لدينا نقائص سنعمل على تجاوزها، لا بد من وجود المرأة في مركز اتخاذ القرار حتى تساعد نفسها للارتقاء بنشاطها الرياضي في مختلف الألعاب.

وشدّدت الوزيرة التونسية على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للاتحادات الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دعم رياضة المرأة في الوطن العربي، وخاصة بالنسبة للدول التي تفتقد الإمكانات ومساعدتها على توفير ظروف أفضل للمرأة لممارسة نشاطها الرياضي.

وأضافت الوزيرة التونسية: «مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي يعقد اجتماعه الدوري بشكل سنوي يجب أن يضع دعم رياضة المرأة في مقدمة أولوياته ويجعله هدفاً أساسياً ضمن برامجه». وتابعت قائلة: المسؤولية مشتركة بين الحكومات واللجان الأولمبية والمجتمع المدني على حد سواء لتمكين المرأة رياضياً.

أرقام

ارتفع عدد اللاعبات المسجّلات في الاتحادات الرياضية في تونس من 36,9 ألفاً عام 2016 إلى 39,5 ألفاً في 2017 ، كما ارتفع عدد الأندية الرياضية النسائية من 89 في 2016 إلى 92 في 2017، وهو ما يمثل 0.6 % من مجموع عدد الأندية التونسية البالغ عددها 1352 .

وتضم تونس 48 اتحاداً،من بينها اتحاد واحد ترأسه امرأة، كما يبلغ عدد النساء أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية 32 من بين 454 عضواً.