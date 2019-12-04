الإمارات تشارك بـ «عربية الغولف» في المغرب

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أكمل الاتحاد العربي للغولف، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، كل الترتيبات لانطلاق البطولة العربية 39 للرجال، التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية، من 11 - 16 الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية، أكدت حضورها بهذا المحفل العربي بينها عناصر منتخبنا ، وتعد البطولة الأولى للاتحاد العربي بهذا الموسم. ووجه عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي الشكر للقائمين على رياضة الغولف في المغرب، والتي ستحتضن هذه البطولة، مؤكداً ثقة الاتحاد العربي على إنجاح الاتحاد المغربي لهذا الحدث الكبير.

وأوضح الزرعوني أنه سيقام على هامش البطولة اجتماع لجنة الحكام والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي 13 الجاري، ويعقبه في اليوم التالي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، بحضور ممثلي 15 دولة .