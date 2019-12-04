منتخب الترايثلون يدشن منافسات غرب آسيا

المصدر: البحرين- البيان الرياضي

يدشن منتخب الترايثلون اليوم، مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي تحتضنها البحرين، ويرأس بعثة المنتخب أحمد جبر الحاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، وتضم أسماء يوسف الجناحي عضو مجلس الإدارة، والمدربين البرازيلي جواو والبرتغالي فيليبي، واللاعبون فارس الزعابي، وسيف السماحي، ومحمد الغافري، واللاعبة عائشة المهيري، وستشارك في فئة سبرنت للناشئين كونها أول مواطنة تشارك في بطولة غرب آسيا، وهي أول بطولة دولية خارجية لبنت الإمارات في الترايثلون.

من ناحية اخرى شاركت بعثة المنتخب في حفل سفارة الدولة في البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، بحضورالشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مستشار رئيس الوزراء البحريني.