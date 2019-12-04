الزعابي يتوج ببرونزية بطولة العالم للألعاب القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج سيف الزعابي نجم منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ، بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة (واكو) التي استضافتها مدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 23 نوفمبر الماضي واختتمت أول من أمس، بعد منافسات قوية في مختلف مسابقات الدفاع عن النفس والتي شهدت مشاركة 700 لاعب من 66 دولة من مختلف القارات من بينهم 9 دول عربية.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ بالنتائج الباهرة التي حققها منتخبنا في بطولة العالم، ذاكراً أن الاتحاد حرص على المشاركة بوجوه شابة أكدت جدارتها خلال المنافسات، ليأتي الفوز ببرونزية العالم متزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ 48 لقيام دولة الاتحاد.