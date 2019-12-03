سباق اليوم الوطني لـ«الشراعية» 43 قدماً في أبوظبي الجمعة

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يوم الجمعة المقبل سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وذلك في إطار احتفالات النادي باليوم الوطني الثامن والأربعين، ويقام السباق لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين فيه إلى 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين درهم جوائز للفائزين، وأعلن النادي عن إغلاق باب التسجيل أمام البحارة بعد غدٍ.

وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن إقامة سباق اليوم الوطني تأتي تماشياً مع سياسة النادي الرامية دائماً إلى مشاركة الوطن في مختلف الأحداث التي تخص الوطن الغالي.

وأعرب عن ثقته التامة في مشاركة واسعة من جانب البحارة وعشاق التراث في هذه الاحتفالية التراثية بيوم الوطن.

وتوقع أن يصل عدد البحارة إلى 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وأضاف: بكل تأكيد رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للسباق ولمختلف الأحداث التي ينظمها النادي هي السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من نجاحات على أرض الواقع.

وطالب المشاركين بضرورة الالتزام بالقياسات الفنية، منوهاً إلى أن جميع المحامل سوف تخضع لفحص فني شامل للتأكد من التزام الجميع بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

وشدد على أن فريق عمل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يعمل بأضعاف قوته من أجل المضي قدماً في طريق النجاح وإخراج الأحداث والبطولات والسباقات بالشكل المبهر الذي اعتاد عليه الجميع من الأحداث التي تقام تحت مظلة النادي.