«أبوظبي البحري» يستضيف ختام مونديال الفورمولا2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إنجازاً دولياً جديداً، بتوقيع عقد استضافة الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، على كاسر الأمواج، لتعود البطولة بذلك مجدداً إلى الإمارات، بعد أن كانت حكراً على الدول الأوروبية لتسع سنوات متتالية، وذلك بعد توقيع اتفاقية التفاهم مع مروج البطولة والاتحاد الدولي للرياضات البحرية، واعتماد أن تكون إمارة أبوظبي مقر إقامة الجولة الختامية لهذا الموسم 2019.

وكان آخر حضور للبطولة في الإمارات في إمارة الفجيرة في 2009، وتكللت مساعي النادي في أن تكون الجولة الأخيرة في أبوظبي باعتماد مشاركة 18 زورقاً، هي الزوارق أصحاب المراكز الأولى في البطولة من بين 27 زورقاً خاضت الجولات السابقة.

استراتيجية عامة

وأكد سالم الرميثي المدير التنفيذي للنادي، أن استضافة البطولة العالمية تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للأندية الرياضية في الإمارات بجلب البطولات القوية والدولية، واستقطابها إلى الإمارات بالمعايير التي تتوافق مع الترويج للدولة على المستويين الرياضي والسياحي، كما أن النادي يقوم بتطبيق توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وقال: بكل تأكيد سعداء جداً أن استطعنا كسب حق استضافة إحدى جولات البطولة، وهي الجولة الختامية، وعملنا على هذا المشروع منذ سنوات، منذ مشاركتنا للمرة الأولى في موسم 2016 في البطولة العالمية، وأيضاً بعد فوزنا باللقب في 2017، ولأن فريقنا أثبت وجوده بقوة في المنافسة، ومعها كسبنا احترام وثقة وتقدير القائمين على البطولة العالمية، وها هي الجهود قد تكللت بنجاح كبير، في أن نستضيف المنافسة العالمية في ختام الموسم بإمارة أبوظبي.

تواصل دائم

ووجه سالم الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، وقال إنه كان على تواصل دائم مع البعثة التي قامت بمفاوضات مع الاتحاد الدولي، للإطلاع على مستجدات الأمور، وحتى الإعلان الرسمي عن الموافقة على أن تكون أبوظبي هي صاحبة احتضان الجولة الختامية، وأكد الرميثي أن فريق أبوظبي قد حسم اللقب مسبقاً، قبل بدء الجولة الختامية، خاصة وأن راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35، وصل للنقطة 75 في مشوار البطولة، ولا ينافسه أحد، وبذلك يكون قد نجح في أن يستعيد اللقب مرة أخرى، وتكون جولة أبوظبي بالنسبة له جولة احتفالية للفوز باللقب العالمي.