حريز المر: الإمارات مسرح لكبرى بطولات العالم البحرية في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بأبطال وبطلات الرياضات البحرية العالميين والمشاركين في البطولات العالمية المختلفة في رياضات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها، وكذلك أسرة رياضة الدراجات المائية العالمية.

وقال: إن مياه الإمارات ستكون خلال شهر ديسمبر الجاري مسرحاً لاحتضان كبرى الجولات التنافسية في البطولات العالمية في رياضات الزوارق السريعة والدراجات المائية، الأمر الذي يمثل تحدياً اعتاد عليه أبناء الإمارات مع نهاية كل عام منذ سنوات.

وأعرب عن أمنياته القلبية للجان المنظمة للأحداث العالمية المختلفة التوفيق والسداد في مواصلة مشوار التألق في تنظيم وإنجاح كل الفعاليات، وقال إن هذا الأمر ليس غريباً على كوادرنا أبناء الإمارات والذين ظلوا محل ثقة أهل الرياضات البحرية منذ عقود، وتربعوا على عرش أفضل الجهات التنظيمية كل عام، كما تمنى التوفيق والسداد لممثلي الوطن في الفرق والمتسابقين المنافسين على الألقاب العالمية، ومواصلة درب التألق والمنافسة على المراكز الأولى ليواكب ذلك، الطفرة التنظيمية كل عام، مشيداً بدور الأندية البحرية في إنجاح التظاهرات ودعم المواهب من الأبطال.

شهر حافل

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن شهر ديسمبر الجاري، سيكون حافلاً بالعديد من البطولات والأحداث والفعاليات، التي تبدأ من العاصمة الحبيبة أبوظبي والتي تحتضن وللمرة الأولى الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال إن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية، وهي احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين، كما يشهد فرحة وطنية خالصة بعد أن حسم اللقب في هذه البطولة مبكراً عبر ممثل الإمارات فريق أبوظبي وحصول المتسابق العالمي راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 على اللقب بعدما جمع 75 نقطة من الجولات السابقة، متصدراً الترتيب العام بجدارة.

وأضاف حريز المر أن الكرنفال الرياضي البحري العالمي سينتقل إلى دانة الدنيا دبي، مع حدث عالمي آخر، هو الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة عالمية كبيرة وبحضور إماراتي متميز خلال الفترة من 12 -14 الجاري.

وأوضح أن ختام البطولات العالمية في عام 2019، سيكون في الإمارة الباسمة الشارقة، التي تحتضن حدثين كبيرين ضمن أسبوع البطولات العالمية، الأول استضافة الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للدراجات المائية خلال الفترة من 18-20 ديسمبر والثاني الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 خلال الفترة من 19-21 منه.

برنامج البطولات

5 - 7 ديسمبر: الجولة الخامسة والختامية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 (أبوظبي)

12 - 14 ديسمبر: الجولة الثالثة والختامية لبطولة العالم لزوارق اكس كات (دبي)

17 - 20 ديسمبر: الجولة الرابعة والختامية لبطولة العالم للدراجات المائية (الشارقة)

18 - 21 ديسمبر: الجولة السادسة والختامية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 (الشارقة)