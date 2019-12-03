«ياس» 11 عاماً من الإبداع في عالم الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

للعام الحادي عشر على التوالي تثبت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي أنها أفضل ختام لبطولة العالم للفورمولا 1 التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس ولتواصل الحلبة تألقها وتفردها في عالم سباقات الفورمولا 1.

واحتفلت حلبة مرسى ياس بختام موسم 2019 للفورمولا 1 بتتويج البريطاني لويس هاميلتون بطلاً للسباق في أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخه.

ومن جديد تنال حلبة مرسى ياس والسباق في أبوظبي إعجاب وإشادة الجماهير والوفود التي حرصت على متابعة السباق والحضور إلى العاصمة أبوظبي في واحد من أهم الأحداث الرياضية العالمية والذي يعزز من مكانة العاصمة على خريطة الرياضة على مستوى العالم، إذ واصل سباق الفورمولا1 في أبوظبي تفرده عن بقية سباقات الموسم بأنه الوحيد الذي يجمع بين النهار والليل.

وشهد ختام موسم الفورمولا 1 احتفالات مميزة قدمتها حلبة مرسى ياس عقب انتهاء السباق أول من أمس، إذ احتفلت العاصمة أبوظبي وحلبة مرسى ياس بختام الموسم الحالي وسط الألعاب النارية والاستعراضات الجوية التي انطلقت في سماء الحلبة قبل وبعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، حين استعرضت طائرات طيران الاتحاد فوق مضمار السباق قبل الانطلاقة مباشرة عبر الطائرة العملاقة إيرباص A380 بصحبة سبع مقاتلات من فريق الفرسان الإماراتي والذي رسم صورة رائعة بألوان علم دولة الإمارات .

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «نتوجه بالتهنئة للويس هاميلتون لفوزه بالسباق، يمثل تتويجه بالسباق نهاية مميزة لموسمه في هذا العام».

وأضاف: «أتوجه بالشكر الكبير لأعضاء الفرق والسائقين لمساهمتهم في نجاح النسخة رقم 11 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وتوفير عطلة أسبوع حافلة بالمتعة والتشويق لزوار حلبة مرسى ياس ومحبي رياضة سباق السيارات».

وأضاف: «شهدنا أربعة أيام حافلة بالترفيه والتشويق في جميع مناطق حلبة مرسى ياس، ابتداءً من السباقات الحماسية لبطولات الفورمولا1 وفورمولا2 وفورمولا 4 الإمارات، وصولًا إلى مختلف الفعاليات الترفيهية العائلية في منطقة مشجعي الفورمولا1 ومناطق الواحات».

وتابع: «واصل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي مسيرته في الابتكار وإرضاء مختلف الأذواق فيما ندخل عتبة العقد الثاني من استضافة هذا السباق».