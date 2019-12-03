صفية مختار رابعة سباق الفردي في عربية الدراجات

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

أسفرت نتائج سباقات الفردي ضد الساعة التي أقيمت أمس في الإسكندرية ضمن منافسات البطولة العربية للطريق لفئتي الإناث والشباب عن فوز اللاعبة المصرية ابتسام زايد بالميدالية الذهبية في سباق الإناث الذي شاركت فيه 11 لاعبة لمسافة 26 كم، وجاءت اللاعبة الكويتية لطيفة الياسين في المركز الثاني ومواطنتها نورة العوامري في المركز الثالث فيما حلت لاعبة الإمارات صفية مختار الصايغ في المركز الرابع.

وفي سباق فئة الشباب لمسافة 26 كم والذي شارك فيه 16 دراجاً حقق اللاعب الجزائري أيوب صهري المركز الأول وحل في المركزين الثاني والثالث ثنائي المنتخب المصري يوسف أحمد زكي وأحمد خالد وجاء دراج الإمارات علي حميد محراب في المركز التاسع ودراج الإمارات حارب محمد محراب في المركز الرابع عشر.