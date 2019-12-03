مجلس دبي الرياضي يستضيف قمة «آي سبورت كونيكت» الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف مجلس دبي الرياضي، يوم الخميس المقبل، في قاعة أتريوم، قمة «أي سبورت كونيكت دبي»، التي سيشارك فيها نخبة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم، ومن بينهم بريت جوسبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، وينظم هذا الملتقى مؤسسة آي سبورت كونيكت العالمية التي تعد أكبر شبكة عالمية من المديرين التنفيذيين في القطاع الرياضي الخاص على مستوى العالم، وتنظم هذه القمة سنوياً في كبرى المدن العالمية مثل لوزان، وبكين، وسنغافورة، ومدريد، ونيويورك، وباريس، ولندن، واستضافتها إمارة دبي لأول مرة في عام 2017، ويستعرض المتحدثون في القمة العديد من الفرص المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الرياضي،

وسيتم مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر على صناعة الرياضة في المنطقة، وتشمل قائمة المتحدثين لهذا العام بريت غوسبر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، وكريستيان فولك مدير كرة القدم والألعاب الإلكترونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما سيتحدث ألكسندر براون مفوض دوري لاكروس الشهير، ومانو ساوهني المدير التنفيذي لمجلس الكريكت العالمي، وكيندا إبراهيم مدير التسويق في تويتر الشرق الأوسط، علي روسل مدير التسويق في إكستريم الإلكترونية، وجولي فيري مسؤول التسويق والتجارة في نادي موناكو الأوروبي، وتعتبر قمة دبي مجانية لأعضاء أي سبورت كونيكت الذين ينتمون إلى الهيئات الإدارية والفرق الرياضية والعلامات التجارية والمذيعين، ويشارك 150 شخصاً في القمة التي تعتبر فرصة للتواصل مع المديرين التنفيذيين ذوي النفوذ في مجال الأعمال الرياضية، وتشجع على تبادل الأفكار وتساعد في بناء علاقات جديدة في الوسط الرياضي.