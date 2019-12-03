«مزون» تتألق في جائزة زايد الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتزعت «مزون» لحمد نهيان سالم العامري ناموس الشوط الرئيسي الأول للأبكار المفتوح في منافسات فئة الإيذاع التي أقيمت بميدان الوثبة أمس ضمن جائزة زايد الكبرى للهجن 2019.

وشهد المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان.

مسافة

وقطعت «مزون» مسافة الشوط بزمن قدره 8:56:2، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان المفتوح كان «بحر الطامي» لحمدان محمد مصلح الأحبابي أول الواصلين لخط الختام ليكسب المركز الأول والبندقية 1 مليون درهم بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 8:57:7، وفي الشوط الثالث وتحدي الأبكار المحليات انتصرت «نجلاء» لحميد سعيد النيادي بالمركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 8:56:2 لتكسب الكأس 1 مليون درهم، وفي الشوط الرابع تصدر «هياض» لمطر حمد دحروج العامري مراحل الشوط ومنتزعاً للمركز الأول والبندقية 800 ألف درهم بزمن قدره 9:00:3، وفي الشوط الخامس وأول تحديات الإنتاج كانت «الشاهينية» لعيسى خميس الخييلي أول الواصلات لخط الختام ومحرزة للمركز الأول والكأس 1 مليون درهم بزمن قدره 8:54:1، وفي الشوط السادس انتزع «الأسد» لمحمد الحزمي قناص العامري المركز الأول وبزمن قدره 8:59:9، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «عريب» لمحمد سهيل اليبهوني محققة المركز الأول بزمن قدره 9:00:04.

رموز

وأهدى «الطشار» مالكه مسيعد محمد المنصوري آخر رموز فئة الإيذاع بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 8:58:7. وبعد ختام الأشواط توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد الفائزين برموز الفترة المسائية وسط حضور كبير من ملاك الهجن الذين مثلوا جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج

وجاءت بقية نتائج أشواط المسائية كالتالي الشوط 9 «سيطرة» لمحمد صالح حبتور العامري بزمن قدره 9:01:9، والشوط 10 «اهتمام» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بزمن قدره 8:56:8، والشوط الحادي عشر «سمهوي» لسعيد حمد سبعين المحرمي بتوقيت قدره 9:07:8، والشوط 12 «الواصل» لحمد سعيد محمد الحبسي بزمن قدره 8:59:9، الشوط 13 «مريفة» لمحمد سالم دري الفلاحي بزمن قدره 9:07:2، والشوط 14 «شرارة» لسعيد خليفة بالرشيد السويدي بزمن قدره 9:04:5 دقائق.