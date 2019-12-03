«مليحة» يكرم فريق اليد بطل «دولية الجزيرة»

المصدر: مليحة - البيان الرياضي

احتفلت أسرة نادي مليحة الرياضي أول من أمس باليوم الوطني الثامن والأربعين، وعلى هامش المناسبة الغالية، أقامت إدارة النادي، حفلاً آخر، لتكريم الفريق الأول لكرة اليد، تقديراً لحصوله على لقب بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد التي أقيمت الشهر الماضي، وحضر الاحتفال كبار شخصيات منطقة مليحة تقدمهم سلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة ومصبح بطي القايدي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة وعبدالله مصبح سعيد الخاصوني عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة وخليفة حميد الخاصوني الكتبي أمين السر العام وأعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبون وأسرة النادي ولفيف كبير من المدعوين.