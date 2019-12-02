«أسرار» تكسب كأس اللقايا أبكار لجائزة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى والتي أقيمت أمس لفئة اللقايا بميدان الهجن بمنطقة الوثبة في أبوظبي، كما شهد السباقات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان

واستطاعت «أسرار» لمحمد سهيل العامري أن تكسب كأس اللقايا الأبكار ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني والمخصص للقايا الجعدان المفتوح خطف «الذيب» لعلي سلطان السويدي، البندقية وجائزة مليون درهم، وفي الشوط الثالث ورمز اللقايا الأبكار المحليات عاد شعار بن عويضان من جديد مع «ناصية»، لتكسب الكأس ومليون درهم، وفي الشوط الرابع تصدر «جمران» منافسات الميدان ومهدياً مالكه عمير بالحزمي قناص العامري ونالت بندقية و800 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس أول منافسات الإنتاج، أحرزت «مطيلة» لمحمد سالم العامري ، الكأس ومليون درهم، وفي الشوط السادس، توج «الذيب» لمحمد عتيق بن زيتون ، بالبندقية و800 ألف درهم، وأهدت «فرح» مالكها سلطان المنصوري الكأس ومليون درهم في الشوط السابع، وفاز بالشوط الثامن «متعب» لمغير العميمي منتزعاً البندقية وجائزة 800 ألف درهم، وبعد ختام الأشواط توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين بالرموز الثمانية وحصدت «الفاتنة» للويهي العفاري جائزة الشوط التاسع، وفاز بالشوط العاشر «مرامي» لبيشان العجمي، وتصدر الشوط 11 «سلهود» لحمد الزعابي، والشوط 12 «مبلش» لفرج القحطاني.