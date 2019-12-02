«دبي الرياضي» يكثف الاستعدادات لتنظيم «ترايثلون السيدات» 13 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يكثف مجلس دبي الرياضي، استعداداته، لتنظيم ترايثلون دبي للسيدات، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وينطلق يوم 13 الجاري، وعقدت اللجنة المنظمة للترايثلون، اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الداعمة للحدث في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون ومدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالترايثلون مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس، والملازم جاسم المرزوقي والوكيل ناصر حمد، والوكيل حسن عباس، والعريف محمد حمدان، ومحمد منير طيارة، وآمنة الخالدي، وأنس الفواعير، يذكر أنه سيذهب ريع الحدث إلى الأعمال الخيرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم النساء من ذوي الإعاقة لمنحهن أطرافاً صناعية، ليتيح الفرصة للنساء اللاتي فقدن أطرافهن للعودة إلى حياتهن الطبيعية وممارسة الرياضة من جديد.

استعراض الخطط

وتم خلال الاجتماع استعراض كل الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، ومناقشة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق التي سيمر منها سباق الدراجات الهوائية، كما تم الاطلاع على مسار سباقات السباحة والجري والدراجات الهوائية، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كل سبل السلامة للمتسابقات المتطلبات الخاصة بالتنظيم، حيث ستوفر شرطة دبي موكباً لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية انطلاقة حتى وصول آخر متسابقة، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق، كما سيتواجد فريق الدفاع المدني في موقع الحدث لتأمين كل المنشآت، كما سيتواجد طاقم كامل من المنقذين السيدات لمراقبة المتنافسات أثناء سباق السباحة مع التأكيد على توفير الخصوصية التامة للمشاركات أثناء سباق السباحة حتى وصولهن إلى سباق الدراجات الهوائية.

3 سباقات

ويتضمن ترايثلون دبي للسيدات المنافسة في ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400م سباحة، ومسافة 10 كم دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كم جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة سبرنت على مسافة 750م سباحة، ومسافة 20 كم للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كم جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5كم سباحة، و40 كم للدراجات هوائية، و10 كم جري، وتنطلق منافسات السباحة من نادي دبي للسيدات، حيث تتسابق المشاركات في البحر الخاص بالنادي في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف دار الاتحاد وتقاطع شارع الثنية وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات في القرية التي سيتم إنشاؤها داخل نادي دبي للسيدات.

تسجيل

أتاحت اللجنة المنظمة للترايثلون فرصة التسجيل للمشاركة أمام النساء من جميع الجنسيات بداية من عمر 16 فما فوق، حيث يمكن للراغبات في المشاركة بالترايثلون التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق، وتبلغ قيمة الاشتراك 100 درهم للمشاركات الفردية، و250 درهماً لمشاركة الفرق.