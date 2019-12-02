هاميلتون بطلاً للمرة الخامسة في حلبة ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توَّج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، لويس هاميلتون بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 2019، التي اختتمت فعالياتها أمس على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، ليؤكد البطل البريطاني جدارته بلقب بطولة العالم الموسم الحالي للمرة السادسة في تاريخه، محققاً إنجازاً بتربعه على عرش حلبة مرسى ياس كأكثر السائقين المتوجين بجولة أبوظبي وللمرة الخامسة.

وحضر التتويج سمو الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وتصدر هاميلتون سائق مرسيدس السباق متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل الذي جاء في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث في السباق شارل لوكلير من موناكو سائق فريق فيراري.

أسطورة

وأثبت هاميلتون أنه واحد من أساطير الفورمولا 1 بعد أن توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وذلك عندما حقق البطولة في جائزة أمريكا قبل جولتين على نهاية بطولة العالم، وبات على بعد لقب واحد من الأسطورة الألماني مايكل شوماخر الذي يملك 7 ألقاب عالمية.

كما نجح هاميلتون في معادلة رقمه القياسي بـ 11 انتصاراً في موسم واحد، والذي كان قد حققه مرتين في العام الماضي وعام 2014، ليكون الفوز في أبوظبي خير ختام لموسم يعد الأفضل لهاميلتون منذ دخوله عالم سباقات الفورمولا 1.

وتربع هاميلتون على صدارة ترتيب بطولة العالم برصيد 413 نقطة، متفوقاً على زميله في الفريق الفنلندي فاليتيري بوتاس الوصيف بـ 326 نقطة، وماكس فيرستابن الثالث في الترتيب بـ 278 نقطة. بينما اختتم فريق مرسيدس المتوج ببطولة الصانعين الموسم في المركز الأول برصيد 739 نقطة، موسعاً الفارق مع وصيفه فريق فيراري الذي يحتل المركز الثاني بـ 504 نقاط، وريد بل الثالث بـ 417 نقطة.

55 لفة

ونجح هاميلتون في إنهاء مسافة السباق البالغة 55 لفة في زمن قدره ساعة و34 دقيقة و5 ثوانٍ و715 جزءاً من الثانية، بفارق 16.772 ثانية عن فيرستابن، و43.435 ثانية عن لوكلير، فيما أحرز المركز الرابع فاليتيري بوتاس الذي قدم سباقاً هو الأروع للسائق الفنلندي الذي انطلق من المركز الأخير على خط الانطلاق بسبب عقوبة استخدام المحرك الرابع إلا أنه نجح في تجاوز السائقين واحداً تلو الآخر وباقتدار تام إلى أن أنهى السباق في المركز الرابع.

وحل خامساً الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، وفي المركز السادس جاء التايلندي ألكسندر ألبون سائق ريد بل، وسابعاً المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، وثامناً البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين.

تشويق

وجاء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي مثيراً ومشوقاً على الرغم من السيطرة التامة لهاميلتون على الصدارة، إذ شهدت اللفة الأولى من السباق نجاح لوكلير في تجاوز فيرستابن الذي تراجع إلى المركز الثالث، قبل أن يستفيد من فترات التوقف ويستعيد مركزه مجدداً قبل نهاية السباق بـ 10 لفات.

وأدى حادث احتكاك في المنعطف الأول بعد انطلاقة السباق مباشرة إلى دخول الفرنسي بيير غاسلي إلى مرآب الصيانة لإصلاح الجناح الأمامي الذي تضرر نتيجة الاصطدام مع كيفن ماغنوسين، كما قدم الألماني نيكو هولكنبرغ سائق رينو أداء جيداً رغم أنه أنهى السباق في المركز الثاني عشر، إذ إن جولة أبوظبي هي الأخيرة للسائق الألماني الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم من دون الانضمام لفريق آخر.

هاميلتون يقترب من فيراري

هل ينتقل هاميلتون سائق مرسيدس إلى فريق الغريم اللدود فريق فيراري؟.. سؤال ربما استحوذ على الكثير من النقاش ودارت حوله الأحاديث خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، خاصة مع التصريحات التي أطلقها مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو حول هاميلتون والتي فتحت باب التكهنات باحتمالية رحيل هاميلتون عن مرسيدس إلى فيراري من 2021.

وينتهي عقد هاميلتون بطل العالم الحالي مع مرسيدس العام المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع فريقه على تمديد عقده حتى اللحظة.