هزاع بن زايد: فورمولا1 ازداد تألقاً بمد جسور التلاقي بين الدول

المصدر: أبوظبي - وام

نشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «شهدنا ختام منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في مرسى ياس، وبحضور الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن سلمان، والشيوخ وضيوف الدولة الكرام من قادة دول شقيقة وصديقة، ازداد الحدث تألقاً وتميزاً بحسن الإعداد والتنظيم ومد جسور التلاقي بين الدول والشعوب».

والتقى سموه بأرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، الذي يزور البلاد لحضور منافسات جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا 1.

ورحب سمو الشيخ هزاع بن زايد بأرمين ساركيسيان، مشيداً بعلاقات التعاون الوطيد والراسخ بين الدولتين الصديقتين، معرباً سموه عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن حدث مميز هو الفورمولا 1، ذلك الحدث الرياضي الدولي الذي يستقطب إليه العالم أجمع مجسداً مكانة العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وفي أن تكون جسر لقاء وتفاعل إيجابي بين الدول والشعوب.

بدوره، عبّر رئيس جمهورية أرمينيا عن اعتزازه البالغ بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيداً باستضافة أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الحدث الرياضي والسياحي الكبير.

حضر اللقاء جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ومحمد بن ثعلوب، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ومهير مكردوميان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.