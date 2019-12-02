تحوّلات تاريخية في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

سيكون موسم 2020 هو الأخير في عالم الفورمولا 1 كما يعرفه عشاق ومحبو الفئة الأولى في سباقات السرعة بعد التغييرات التي ستطرأ على بطولة العالم من 2021 سواء على مستوى القوانين الجديدة أو شكل سيارة الفورمولا 1 الذي سيصبح مختلفاً بشكل كبير عن شكل السيارات الحالية.

وسيشهد موسم 2021 تعديلات واسعة على سباقات الفورمولا 1 تشمل تصميم السيارات والإطارات وصولاً إلى سقف الإنفاق في موازنات الفرق، وعدداً كبيراً من التعديلات الأخرى التي تأتي ضمن سعي مالكي الحقوق التجارية للبطولة إلى إدخالها بهدف زيادة شعبية الفورمولا 1 وإعادتها إلى سابق عهدها بعد أن تراجعت بعض الشيء في السنوات الماضية في عدد كبير من الدول.

أبرز التعديلات على شكل السيارات من أجل ضمان مزيد من الانسيابية وتعزيز فرص التنافس بين السائقين، إذ بحسب القواعد الجديدة سيتم تعديل هياكل السيارات بشكل جذري مع الاعتماد على تصميم أبسط للجناح الأمامي، وزيادة حجم الجناح الخلفي، وتعزيز الميزات الانسيابية للهيكل، وزيادة عرض الإطارات، وربما ستساهم تلك التعديلات في جعل السيارة أبطأ وأثقل وزناً إلا أن عدداً كبيراً من السائقين لم يمنحوا ذلك الأمر اهتماماً بالغاً وخاصة أنه سيؤدي إلى زيادة التنافسية.

أما على صعيد التعديلات في ما يخص توزيع العائدات المالية فسيتم الاعتماد على ضوابط على الإنفاق لتقليص الفجوة بين بعض الفرق وخاصة الكبرى صاحبة العائدات الكبيرة ونظيرتها في الوسط والمؤخرة، إذ سيفرض منظمو البطولة سقف إنفاق على الفرق يبلغ 175 مليون دولار سنوياً.

كما تتضمن القوانين الجديدة تعديلات في ما يتعلق بالنواحي التقنية والرياضية وعدم السماح بإجراء تحديثات كبيرة على السيارات خلال السباقات وكذلك التعديلات على هيكل السيارة خلال الموسم، إضافة إلى فرض معايير موحدة في بعض الأجزاء مثل وحدة الطاقة في السيارة، وعلبة تغيير السرعات، فضلاً عن تعديلات على فعاليات السباقات لإضافة المزيد من التشويق والإثارة أمام الجمهور.