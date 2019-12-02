2020 الموسم الأطول في التاريخ

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد بطولة العالم للفورمولا 1 العام المقبل روزنامة قياسية تعد الأولى في تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها في خمسينيات القرن الماضي، بعد أن اعتمد الاتحاد الدولي للسيارات إقامة 22 سباقاً في 2020، ليكون الموسم المقبل هو الأطول في تاريخ الفورمولا 1 على الإطلاق.

وتشهد بطولة 2020 ظهور وافد جديد إلى عالم الفورمولا 1 بعد دخول حلبة هانوي في فيتنام الروزنامة، لتصبح الدولة رقم 34 التي تنضم إلى الفورمولا 1، فيما تعود هولندا لاستضافة البطولة على حلبة زاندفورت ضمن الروزنامة للمرة الأولى بعد غياب 35 عاماً، بينما ستغيب جائزة ألمانيا الكبرى التي تقام على حلبة هوكنهايم عن الروزنامة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وتفتتح البطولة في أستراليا في ملبورن في 15 مارس 2020، فيما يسدل الستار على البطولة العالمية بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى على حلبة مرسى ياس في 29 نوفمبر من العام المقبل كعادة العاصمة أبوظبي في احتضانها للجولة الختامية من البطولة، بينما تقرر تقليص عدد أيام التجارب الشتوية التي تسبق انطلاق البطولة إلى 6 أيام فقط، على أن تقام الفترة الأولى في برشلونة بين 19 و21 فبراير المقبل، والفترة الثانية بين 26 و28 من الشهر ذاته.