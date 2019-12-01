كونور يفوز بالسباق الثاني من جولة فورمولا 4 أبوظبي

المصدر: وام



خرج السائق أليكس كونور بالمكسب الأكبر في السباق الثاني من جولة كأس فورمولا4 أبوظبي التي تقام على حلبة مرسى ياس.

وحقق البريطاني الشاب صدارة السباق بعد حادث اصطدام جمع صاحبي المركزين الأول والثاني عند المنعطف 12 خلال اللفة الأولى من السباق، وتسبب حادث الاصطدام ما بين سيارتي آمنة القبيسي الفائزة بالسباق الأول من هذه الجولة مع سيارة السائق الإيطالي نيكولا مارينانجيلي بخروج سيارة الأمان وعلى مسار السباق لفترة مطولة.

وبالرغم من الضغط الكبير الذي فرضه السائق الأردني مناف حجاوي، حافظ أليكس على أدائه القوي وموقعه في صدارة السباق ليعبر خط النهاية متقدمًا على سائق فريق دراجون رايسينج بفارق 1.6 ثانية.

كما شهد السباق في مراحله الأخيرة اندفاعة قوية قدمها السائق الهولندي تيمن فان دير هيلم، ليتجاوز كلًا من حمدة القبيسي ونيكو غويهلر ويضمن موقعه في المركز الثالث على منصة التتويج.

وحافظ غويهلر على موقعه في المركز الرابع متقدمًا على رودريغو ألميدا، صاحب المركز الخامس والسائقة السعودية ريما الجفالي التي حلت في المركز السادس.

وتبعهما كل من إيفان بيكلين ومهربون شميلي من فريق إكسيل موتورسبوت واللذان حلا في المركزين السابع والثامن على التوالي، فيما جاءت لوغان هانا في المركز التاسع متقدمةً على كونستانتين رايخ الذي وصل عاشرًا.

أما مارينانجيلي فقد تابع سباقه ليحل في المركز 12، وإن كان متأخرًا بأربع لفات إثر الحادث الذي تعرض له في اللفة الأولى، مع آمنة التي لم تتمكن من إكمال سباقها.

وشهدت جولة كأس فورمولا4 الإمارات التي أقيمت كأحد سباقات الدعم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي نجاحاً كبيرا.

ويستعد السائقون الآن لموسم 2020 الذي ينطلق في شهر يناير على حلبة دبي أوتودروم.