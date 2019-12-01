كونغرس المبارزة يعتمد "العربية" لغة رسمية باجتماعاته

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق الاتحاد الدولي للمبارزة على الطلب المقدم من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للمبارزة بإدراج اللغة العربية كلغة رسمية باجتماعات الاتحاد الدولي للمبارزة في نجاح غير مسبوق يحسب لرئيس الاتحاد العربي الذي تبنى هذه المبادرة التي من شأنها إعلاء مكانة اللغة العربية بالمحافل الرياضية كما طلب الاتحاد الدولي للمبارزة من الامارات استضافة بطولة الشباب والناشئين للعام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة الذي عقد أمس في مدينة لوزان السويسرية وترأسه اليشير عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة وحضره توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء اتحادات 138 دولة عضو بالاتحاد الدولي للمبارزة.

وترأس وفد اتحاد الامارات للمبارزة بالاجتماع المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة كما ضم الوفد الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد وإبراهيم خالد المدير التنفيذي .

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة على جدول الأعمال تصدرتها اعتماد قرارات المكتب التنفيذي واعتماد التقارير المالية والموازنة التقديرية للعام 2020 وكذلك بعض التعديلات في الخاصة بقانون اللعبة .

وكان ابرز القرارات هو الموافقة على الطلب المقدم من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للمبارزة بإدراج اللغة العربية كلغة رسمية باجتماعات الاتحاد الدولي للمبارزة في نجاح غير مسبوق يحسب لرئيس الاتحاد العربي الذي تبنى هذه المبادرة التي من شانها اعلاء مكانة اللغة العربية بالمحافل الرياضية .

كما اعتمد الاجتماع انضمام سلطنة عمان للاتحاد الدولي للمبارزة لتصبح العضو رقم 156 بالاتحاد وذلك تتويجاً لجهود اللجنة العمانية للمبارزة التي تلقى كامل الدعم من قبل الشيخ سالم القاسمي .

واعتمد الاجتماع اجندة البطولات الدولية للأعوام الثلاثة المقبلة حيث ستقام بطولة الشباب والناشئين للعام 2020 بالولايات المتحدة الأمريكية فيما ستستضيف القاهرة بطولة عام 2021 وكذلك بطولة العمومي وهي المرة الأولى التي تنظم فيها نفس الدولة بطولتين للعالم في فئتين مختلفتين في نفس العام واعتمد الاتحاد الدولي استضافة بلغاريا بطولة الأساتذة .

فيما طلب الاتحاد الدولي للمبارزة من دولة الامارات استضافة بطولة الشباب والناشئين للعام 2022 .

كما أرجأ البت في اختيار الدولة المستضيفة لبطولة العمومي للعام نفسه بعد تقدم كل من اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ لاستضافة البطولة وسيتم حسم اختيار الدولة باجتماع الكونغرس المقبل 2020 بموسكو كما تم تكريم اللاعبين متصدرين التصنيف العالمي للعبة على هامش الاجتماع.

وعقب الاجتماع عبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بقرارات الجمعية العامة للاتحاد الدولي واصفا قرارها باعتماد اللغة العربية بانه قرار تاريخي نتج عن جهود كبيرة بذلها الاتحاد العربي في حشد التأييد اللازم له خاصة وان هناك محاولات سابقة من العديد من الدول لإدراج لغتها مثل اللغة الصينية والروسية والإيطالية ولكن كان السبق للغتنا العربية الجميلة التي ستكون حاضرة باجتماع الكونجرس المقبل واثنى القاسمي على جهود د هدى المطروشي التي كانت خير سفيرة للاتحاد العربي والإماراتي بالاجتماع . كما عبر القاسمي عن اعتزازه بطلب الاتحاد الدولي للمبارزة من دولة الامارات استضافة بطولة العالم للشباب والناشئين 2022 بالإمارات وأكد ان هذا الطلب يترجم عن المكانة المرموقة لدولتنا الحبيبة لدى أسرة الاتحاد الدولي للمبارزة خاصة بعد تنظيم بطولتي العالم لسلاح الايبيه للفتيات بدبي العاميين الماضيين بنجاح شهد له الجميع وكذلك استضافة اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي 2017 بدبي والذي كان له اكبر الأثر في نفوس وقناعة أعضاء الاتحاد الدولي بقدرة الدولة الرائعة على تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية العالمية ليؤكد ابناء زايد أن دولة الامارات العربية المتحدة تحظى بمكانة رائعة لدى الجميع وهو ما أكده رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة السيد اليشير عثمانوف وأعضاء الجمعية العامة .