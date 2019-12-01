الأبيض يواجه هونج كونج في «آسيوية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية للمنتخبات مع هونج كونج في الجولة الافتتاحية للبطولة والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير المقبل، المؤهلة لبطولة العالم للرجال 2021 بمصر، حيث يلعب منتخبنا بالمجموعة الرابعة إلى جانب الكويت صاحب الأرض والضيافة والعراق، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم 4 منتخبات، بينما بقية المجموعات تضم 3 منتخبات فقط، حيث تضم المجموعة الأولى البحرين وإيران ونيوزيلندا، والثانية قطر واليابان والصين، والثالثة تضم كوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا، وتتنافس جميع المنتخبات على 4 بطاقات تأهيلية للمونديال.

ويلتقي منتخبنا مع العراق 17 يناير في الجولة الثانية، وينهي منتخبنا الدور الأول يوم 18 يناير، بلقاء الكويت صاحب الأرض، ويتأهل للدور الثاني منتخبان من كل مجموعة، على أن تضم المجموعة الأولى في الدور الثاني أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية وأول الثالثة وثاني الرابعة، فيما تضم المجموعة الثانية ثاني الأولى وأول الثانية وثاني الثالثة وأول الرابعة.