64.7 % ينشدون النقل التلفزيوني لـ «الهواة»

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

أيد 64.7% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، المطالب التي نادى بها البعض بالنقل التلفزيوني لدوري «الهواة»، مقابل 35.3% لم يؤيدوا تلك المطالب. وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تؤيد المطالب بالنقل التلفزيوني لدوري «الهواة».

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 71% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، طالبوا بالنقل التلفزيوني لدوري «الهواة»، مقابل 29% رفضوا ذلك، بينما أجمع 62% في «تويتر»، أن النقل التلفزيوني لدوري «الهواة» مطلب أساسي، في حين رأى 38% خلاف ذلك. وفي نتائج الاستطلاع على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أيد 61% المطالبة بالنقل التلفزيوني لدوري «الهواة»، مقابل 39% رفضوا ذلك.

دعم

وأكد سلطان حارب عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق أنه بدون النقل التلفزيوني فلن ينجح الدوري، وهذا الأمر لا ينطبق على دوري الدرجة الأولى فحسب لكن على كل الدوريات، موضحاً: إن أي مسابقة رياضية لن يكتب لها النجاح إذا لم تتلق الدعم الإعلامي لأن الأندية تستفيد من نقل تلك المباريات حيث تقوم بعملية تسجيل لأحداث اللقاءات للاطلاع على أداء اللاعبين مما يفيد الأندية في اختيار اللاعب المناسب ومعرفة آدائه عن قرب، كذلك القنوات الرياضية تستفيد وتحقق العائد المادي من خلال الإعلانات.