منصور بن زايد يشهد «جائزة زايد الكبرى للهجن»

المصدر: الوثبة- البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى لفئة الحقايق، وذلك في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة.

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مأدبة الغداء، التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بمجلسه في الوثبة، بحضور عدد كبير من ملاك الهجن بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتخلّل المأدبة أحاديث عن «جائزة زايد الكبرى للهجن» و«جائزة بيرق الإمارات» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد، وتمثل أهم الجوائز الخاصة في سباقات الهجن.

وثمّن الحضور الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيّمة، التي جعلت شأنها يعلو لتكون من أهمّ الرياضات في الدولة عبر المهرجانات المنتظمة بشكل عام وفي عاصمة الميادين على وجه الخصوص وشكر الحضور من الملاك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن، كما ثمّن الحضور وجوده الدائم والمستمر في «جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن»، والتي تأتي سنوياً مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة أعطت الكثير لهذه الرياضة التراثية العريقة.

وانتزعت «أسرار» لعلي عبيد سالم الخييلي ناموس الشوط الرئيسي الأول والمخصص للحقايق الأبكار المفتوح محققة المركز الأول وبزمن قدره 5:40:5 لتكسب كأساً+ 1 مليون ونصف درهم، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان تصدر «الصحاف» لمحمد سهيل عويضان العامري مراحل الشوط محققاً المركز الأول بزمن قدره 5:37:1 ومنتزعاً للبندقية+مليون درهم، وفي الشوط الثالث والخاص بالأبكار الإنتاج كانت «مهابة» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري أول الواصلات لخط الختام، محققة المركز الأول بزمن قدره 5:46:6 ومنتزعة للكأس+ مليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج حقق «شاهين» لعلي راشد سعيد البريصي المري المركز الأول بزمن قدره 5:38:8 لينتزع البندقية+800 ألف درهم، وبعد ختام الأشواط توج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز المسائية لفئة الحقايق.