تكـريم «الأولمبية» وبطلات «خليجية المرأة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قامت لجنة الإمارات للرياضة النسائية بتكريم اللجنة الأولمبية الوطنية وصاحبات المراكز الأولى في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، التي أقيمت بالكويت بين 20 و31 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن احتفالات الاتحاد النسائي العام باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، بحضور العميد طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي بالدورة، وعدد من عقيلات السلك الدبلوماسي لدى الدولة وقيادات العمل النسائي والرياضي، تتقدمهم منى خليفة الشامسي مديرة الوفد بالدورة، ود.هدى المطروشي وسحر العوبد وميثاء المهيري ود.أمينة الماجد وأمينة ثاني.

وتضمن الحفل الذي أقيم تحت رعاية مستشفى إن إم سي رويال للمرأة عدة فقرات وفعاليات، منها مسابقات ترفيهية وشعبية.

واحتلت الإمارات المركز الثاني في جدول الترتيب بـ56 ميدالية بـواقع 24 ذهبية و14 فضية و18 برونزية، محققة إنجازاً غير مسبوق في تاريخ مشاركاتها بدورة المرأة الخليجية.

وأشادت عقيلات السلك الدبلوماسي بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لرياضة المرأة وما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات تحت الرعاية الكريمة لسموها.

فرحة

وأكدت نورة السويدي أن ذكرى اليوم الوطني للدولة ذكرى مجيدة، يتناقلها الأبناء جيلاً بعد جيل تعبيراً عن الفرحة الكبيرة بإنجازات الاتحاد التي تحققت للمواطنين في المجالات كافة، كما رفعت أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو «أم الإمارات» على رعايتها الكريمة لمشاركة منتخباتنا الوطنية في الدورة وعلى دعمها اللامحدود لرياضة المرأة والقطاع الرياضي بشكل عام، مشيرة إلى أن تكريم البطلات شهادة تقدير من سمو «أم الإمارات» إلى صاحبات الإنجازات، وقالت: الإنجاز غير المسبوق في الدورة يضاف إلى رصيد «أم الإمارات» في سعيها الدؤوب لاحتلال المرأة الإماراتية مكانة متميزة في كل المجالات، ومنها الرياضية، وبهذه المناسبة نتقدم لسموها بأسمى عبارات الشكر والتقدير على دعمها لرياضة المرأة».

حرص

وأكد العميد طلال الشنقيطي أهمية دعم وتشجيع بناتنا لتقديم المزيد من أجل الإمارات في كل مشاركة يخضن فيها غمار التحدي باسم الوطن، مشيراً إلى أن تكريم المتميزات في فعاليات الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة يأتي ترجمة لدعم وحرص واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» ببنات الوطن، بما يكون له بالغ الأثر في ترك بصمات إيجابية ودوافع قوية تحفزهن على مضاعفة العمل والعطاء.

اهتمام

كما ثمّنت المستشارة منى خليفة الشامسي اللفتة الكريمة من الاتحاد النسائي العام ولجنة الإمارات للرياضة النسائية برئاسة نورة السويدي، في الاحتفاء ببطلات الإمارات الحاصلات على المراكز الأولى، وخاصة صاحبات الهمم، اللاتي قُدن مسيرة الأبيض النيرة لتبوؤ المركز الثاني في البطولة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لأصحاب الهمم.

تكريم

شمل التكريم منتخبنا الوطني للمبارزة الذي حقق 11 ميدالية ملونة منها 3 ميداليات ذهبية و4 فضية ومثلها برونزية ويتكون من اللاعبات لطيفة الحوسني ونورا البريكي وشهد خرام وفاطمة الكعبي، و العنود السعدي ودانة شطاف وزينب الحوسني وعائشة عيسى، إضافة إلى لاعبة منتخب التايكواندو بدرية محمد، ولاعبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى، فاطمة الحوسني وسهام الرشيدي و ريم العمودي، و مريم الزيودي، ومريم المطروشي، و مهرة الكعبي، وسارة السناني، و ثريا الزعابي و ذكرة الكعبي.