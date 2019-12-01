فوز 15 مقاتلاً ومقاتلةً في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، جانباً من منافسات بطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلطة، أول من أمس في صالة مبادلة آرينا، وبحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، وحضر المنافسات بطل الملاكمة العالمي حبيب محمدوف، ضيف شرف للبطولة، علماً أن عثمان نور محمدوف ابن عمه شارك وفاز في البطولة.

نتائج

وأسفرت النتائج عن فوز 14 مقاتلاً وهم مارسيلو بانوتيس «البرازيل»، عزوز أنور «مصر» في وزن الريشة، مصطفى راشد «السعودية» وزن حر، وجيمبات إسماعيلوف «روسيا» وزن المتوسط، والكساندور شيتوران «رومانيا» في الوزن الخفيف، ومارك فليجر «الكونغو» في الوزن الحر، وجيكز بيشوب «نيوزلاندا» لوزن الريشة، عبدالغني صابر «مصر» للوزن الحر، بختيار عباسوف «بيلاروسيا» وزن الوسط، وفابيو ميلو «البرازيل» لوزن الديك، وأحمد اللبان «لبنان» وزن المتوسط، وترينت جريدام «أستراليا»، وزن الديك، وعثمان نور محمدوف «روسيا» للوزن الخفيف، طارق سليمان «سوريا» وزن المتوسط، ودان موريت «أمريكا» للوزن الخفيف.

وبالنسبة للفتيات فازت الفرنسية لوسي بيرتو على البلجيكية كيلي بينسو لتكمل عقد 15 نزالاً.

وتقدم فؤاد درويش نيابة عن عبدالمنعم الهاشمي وكل مسؤولي اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لحضوره البطولة للمرة الثانية، ما يشكل أكبر دعم لمنظمي الحدث من أجل تطوير البطولة والوصول بها إلى العالمية وفق برنامج زمني مدروس وخاصة أنها تحمل اسم الإمارات، وقال: ننفذ توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لتوسيع قاعدة البطولة وتحقيق المزيد من الانتشار لها محلياً وخارجياً كما أن ملاحظات سموه تساعدنا على تطوير البطولة.

مكاسب

وأشار درويش إلى أن الجولة التاسعة من منافسات «محاربي الإمارات» حققت العديد من المكاسب، في مقدمتها الحضور الجماهيري الذي سجل 3500 مشجع رغم أن الجولة تزامنت مع مباراة المنتخب والعراقي في كأس الخليج، كما لقيت البطولة صدى إعلامياً كبيراً من خلال اهتمام الصحف والمحطات والمواقع الإعلامية الخارجية وفي نفس الوقت اتسعت القاعدة التفاعلية مع الجمهور المحلي، وأصبح للفنون القتالية المختلطة شعبية مميزة داخل الدولة وكشف درويش أن العديد من أبطال العالم يلحون من أجل نيل شرف المشاركة، ما يؤكد أن البطولة في صعود وتطور وتأثيرها كبير.

وقال: حضور البطل العالمي حبيب محمدوف منح البطولة المزيد من البريق .