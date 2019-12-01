حبيب محمدوف: أعتز بكلمات محمد بن زايد المحفزة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المصارع حبيب نور محمدوف المصنف أول عالمياً في الفنون القتالية المختلطة أنه يعتز بدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم، وأن أبوظبي تحتل مكانة كبيرة في قلبه وزارها 3 مرات في عام واحد وقال: أرحب بالمشاركة في النسخة المقبلة من «محاربي الصحراء »في أبوظبي لأن المشاركة الأولى تركت انطباعاً رائعاً لدي، واعتز باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لي بعد البطولة وكلمات سموه المحفزة.

وذكر أنه حرص على حضور الجولة 9 لـ «محاربي الإمارات »لتوجيه عدة رسائل ،في مقدمتها تقديره للإمارات حكومة وشعباً، والتأكيد على أن البطولة تعتبر الأهم في الشرق الأوسط وتملك مستقبلاً واعداً للوصول للعالمية .

وثمن محمدوف جهود عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وقال: سننظم إحدى الجولات في داغستان ،فبراير المقبل.

واضاف: أعرف الكثير عن برامج أبوظبي لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة وأنحني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان احتراماً وتقديراً على دعمه وتبنيه لهذا المشروع الذي يستهدف بناء أجيال قوية من خلال الرياضة، واعتبر تجربة أبوظبي والإمارات في هذه الرياضة ملهمة للعالم، وخاصة أنها حققت طفرة وأرقاماً خياليةً من الممارسين والأبطال في فترة قصيرة.

وأكد أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو، وقال: أدهشني وجود ما يقرب من 150 ألف لاعب ولاعبة يمارسون اللعبة في الإمارات.

وأشار إلى أنه يركز على مواجهة فيرجسون في 18 أبريل ببروكلين ولا ينشغل بمشروع ما بعد الاعتزال.