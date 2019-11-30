5 مباريات في الجولة الثامنة لأقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ستكون صالة الشارقة في الخامسة مساء اليوم مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل في ساحات لعبة الأقوياء، عندما يستقبل الشارقة صاحب الأرض والصدارة بفارق الأهداف، ضيفه فريق شباب الأهلي صاحب الـ 21 نقطة، وينشد الطرفان الفوز للتفرد بصدارة البطولة في ختام الجولة الثامنة للبطولة.

كما تشهد الجولة أربع مباريات أخرى، يحل في الأولى النصر ضيفاً على العين في الخامسة مساءً، وبنفس الوقت يستضيف مليحة فريق الوصل، ويحل في السابعة مساءً الجزيرة ضيفاً على بني ياس، وفي الرابعة عصراً تستضيف صالة الجزيرة مباراة الوحدة مع فريق الظفرة، وهذه التعديلات بالنسبة لزمن كل مباراة قد حددتها من جديد لجنة المسابقات في اتحاد اليد.