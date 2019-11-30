منتخب السلة يواجه الكويت في نصف نهائي «خليجي»

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة مع نظيره الكويتي في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة التعاون الخليجي، كما سيلتقي منتخبا السعودية والبحرين في نفس الدور وهو مشهد يتكرر للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ويتطلع منتخبنا لتكرار فوزه على الأزرق الكويتي صاحب الأرض للوصول إلى النهائي وملاقاة الفائز من لقاء السعودية والبحرين، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع وسبق لمنتخبنا الفوز على نظيره الكويتي 89-80 وهي الخسارة الوحيدة للأزرق الذي تصدر الترتيب في ختام الدور التمهيدي، يليه المنتخب السعودي في المركز الثاني، ثم البحريني في المركز الثالث ومنتخبنا رابعاً.

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على أداء منتخب الإمارات خلال البطولة.